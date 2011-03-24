НКРЭ отложила вопрос пересмотра тарифов на газ для населения

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) не внесла в сегодняшнюю повестку дня вопрос о пересмотре тарифов на газ для населения.

Как сообщил УНИАН представитель комиссии, перенесение рассмотрения данного вопроса связано с отсутствием согласования со стороны профсоюзов.

При этом представитель комиссии затруднился уточнить, когда регулятор сможет вернуться к данному вопросу.

В то же время в пресс-службе НКРЭ официально не комментируют причин невнесения данного вопроса в повестку дня.

При этом в пресс-службе отмечают, что, согласно трехстороннему соглашению между правительством, работодателями и профсоюзами, коррекция тарифов на газ для населения не требует официального согласования со стороны профсоюзов.

Напомним, ранее комиссия уже откладывала рассмотрение этого вопроса до 24 марта, тогда причиной переноса стало отсутствие дополнительной обосновательной документации для пересмотра тарифов.