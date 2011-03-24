"Днепроэнерго" намерено привлечь у "Ощадбанка" кредит на 100 млн. грн.

Энергогенерирующая компания ОАО «Днепроэнерго» в результате конкурсных торгов отобрала ОАО «Ощадбанк» (Киев) для привлечения кредита на 100 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении компании, обнародованном на сайте Государственных закупок.

Согласно сообщению, средства планируется предоставить сроком на 1 год под 15,45% годовых. Они будут использованы для пополнения оборотных средств компании.

Предложение банка акцептировано 12 марта т.г. Соответствующий договор планируется подписать до 11 апреля 2011 года.

Как сообщалось, в декабре 2010 года «Днепроэнерго» привлекло у "Ощадбанка" кредитную линию в размере 107,7 млн. грн. на 4 года под 16,45% годовых.

Справка УНИАН. ОАО "Днепроэнерго" – одна из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины. В ее состав входят Запорожская, Криворожская, Приднепровская ТЭС.

Государству в лице НАК "Энергетическая компания Украины" принадлежит 50%+1 акция генкомпании, ООО "ДТЭК" – 47,46% акций.

«Днепроэнерго» завершило 2010 год с прибылью 189,179 млн. грн., тогда как чистый убыток компании в 2009 году составлял 236,049 млн. грн.

ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 января 2011 года активы банка составляли 59,019 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 44,778 млрд. грн., обязательства – 42,393 млрд. грн., уставный капитал – 13,892 млрд. грн., собственный капитал – 16,626 млрд. грн.

В 2010 году «Ощадбанк» сократил прибыль против показателя 2009 года в 1,5 раза – до 461 млн. грн.

100% акций банка принадлежат государству.