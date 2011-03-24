Украина и Россия обсудили план действий по решению спорных вопросов «Укртатнафты»

Сегодня в Киеве состоялся первый этап первого заседания межправительственной украинско-российской рабочей группы по разработке плана совместных действий относительно решения спорных вопросов вокруг ПАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

В сообщении отмечается, что украинскую часть рабочей группы возглавил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимир МАКУХА, российскую – заместитель министра энергетики Российской Федерации Дан БЕЛЕНЬКИЙ.

Стороны актуализировали перечень вопросов, которые нуждаются в первоочередном рассмотрении, и договорились рассмотреть их во время второго этапа заседания рабочей группы, который пройдет в Киеве в конце апреля 2011 года.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2009 года ПАО «Укртатнафта» оспорило в Хозяйственном суде Полтавской области законность владения ОАО «Татнефть» (Татарстан, Российская Федерация) 8,6% акций компании.

Причиной подачи иска в суд является нарушение «Татнефтью» договора купли-продажи указанного пакета акций, согласно которому татарстанский акционер должен был внести в уставный капитал «Укртатнафты» нефтяные месторождения, а не денежный взнос.

11 февраля 2010 года Высший хозяйственный суд оставил в силе решение Хозяйственного суда Полтавской области от 3 ноября 2009 года, который признал незаконной покупку компанией «Татнефть» 8,6135% акций ЗАО «Укртатнафта».

После этого «Татнефть» обжаловала в международном арбитраже решение украинских судов о незаконности покупки компанией 8,6135% акций ПАО «Укртатнафта».

Справка УНИАН. ПАО «Укртатнафта» создано в 1994 году в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.

Основными акционерами «Укртатнафты» являются НАК «Нафтогаз Украины» и ООО «Корсан».