Дело о растрате 11 млрд. кубометров газа RUE направлено в прокуратуру

Уголовное дело о растрате служебными лицами НАК "Нафтогаз Украины" 11 млрд. кубометров природного газа направлено в прокуратуру Киева.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

В частности, говорится в сообщении, следственный отдел УСБУ в Киеве направил с обвинительным заключением в прокуратуру города Киева уголовное дело по факту растраты служебными лицами НАК "Нафтогаз Украины" путем злоупотребления своим служебным положением 11 млрд. куб. м природного газа стоимостью 15 млрд. 925 млн. грн., который принадлежал компании "РосУкрЭнерго АГ", по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Указанное уголовное дело было возбуждено 8 июня 2010 года Главным следственным управлением СБ Украины.

Досудебное следствие по делу завершено 18 марта 2011 года, а само дело с обвинительным заключением 23 марта 2011 года направлено в прокуратуру Киева. В данное время решается вопрос об утверждении обвинительного заключения и направлении дела в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал УНИАН, по делу “РосУкрЭнерго” под стражей с лета 2010 года находятся, в частности, экс-председатель Государственной таможенной службы Анатолий МАКАРЕНКО и бывший первый заместитель председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО.

А.МАКАРЕНКО был задержан 23 июня в рамках расследования уголовного дела о нанесении ущерба Украине по результатам рассмотрения иска “РосУкрЭнерго” к "Нафтогазу" в Стокгольмском арбитраже. Именно А.МАКАРЕНКО в 2009 году возглавлял Государственную таможенную службу, которая провела растаможивание газа “РУЭ”. В отношении А.МАКАРЕНКО было возбуждено уголовное дело по статье "служебная халатность".

9 июля СБУ задержала И.ДИДЕНКО в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении него по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата чужого имущества в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.