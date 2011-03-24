"Центрэнерго" собирается привлечь у "Ощадбанка" кредит на 414 млн. грн.

Энергогенерирующая компания ОАО «Центрэнерго» в результате конкурсных торгов отобрала ОАО «Ощадбанк» (Киев) для привлечения кредита на 414 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении компании, обнародованном на сайте Государственных закупок.

Согласно сообщению, средства планируется предоставить сроком на 1 год. Они будут использованы на производственные нужды компании.

Предложение банка акцептировано 16 марта т.г. Соответствующий договор, стоимость которого составит 63,963 млн. грн., планируется подписать до 15 апреля 2011 года.

Справка УНИАН. ОАО «ГЭК «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.

НАК «Энергетическая компания Украины» владеет 78,29% акций «Центрэнерго», остальные 21,71% акций компании приватизированы, из них 2,33% владеют физлица, 19,38% – юридические лица, в частности 10% принадлежат «Альфа-Банку».

Компания завершила 2010 год с чистой прибылью 9,616 млн. грн., 2009 год - чистый убыток 252,249 млн. грн.

ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 января 2011 года активы банка составляли 59,019 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 44,778 млрд. грн., обязательства – 42,393 млрд. грн., уставный капитал – 13,892 млрд. грн., собственный капитал – 16,626 млрд. грн.

В 2010 году «Ощадбанк» сократил прибыль против показателя 2009 года в 1,5 раза – до 461 млн. грн.

100% акций банка принадлежат государству.