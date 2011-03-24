«Укргазвыдобування» реализовало на первом аукционе 7,54 тыс. тонн нефтепродуктов

Сегодня крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування», которая является дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины», на первом открытом аукционе №1НП на Товарной бирже «Первая независимая биржа» по продаже нефтепродуктов реализовала 7,54 тыс. тонн продукции собственного производства.

Как передает корреспондент УНИАН, в торгах приняли участие 19 покупателей.

В частности, компания реализовала на аукционе:

бензин А-76 – 1,54 тыс. тонн по средней цене 10 738,57 грн./тонна (стартовая цена 10 600 грн./тонна, рост 1,3%) на общую сумму 16 млн. 537 тыс. 397,8 грн.;

бензин А-92 – 1,92 тыс. тонн по средней цене 10 814,38 грн./тонна (стартовая цена 10 700,00 грн./тонна, рост 1,1%) на общую сумму 20 млн. 763 тыс. 609,60 грн.;

бензин А-95 – 0,96 тыс. тонн по средней цене 11 180,00 грн./тонна (стартовая цена 11 100,00 грн./тонна, рост 0,7%) на общую сумму 10 млн. 732 тыс. 800,00 грн.;

дизельное топливо – 1,92 тыс. тонн по средней цене 9 619,38 грн./тонна (стартовая цена 9 600,00 грн./тонна, рост 1,3%) на общую сумму 18 млн. 469 тыс. 209,60 грн.

Также компания реализовала на аукционе мазут М-100 и уайт-спирит.

Напомним, это были первые открытые торги нефтепродуктами за всю истории деятельности компании.

Справка УНИАН. ДК «Укргазвыдобування» является крупнейшей газодобывающей компанией Украины, которая обеспечивает свыше 70% общей добычи газа в стране. Ведущим подразделением по переработке в структуре ДК «Укргазвыдобування» является Шебелинский газоперерабатывающий завод, который осуществляет производство автомобильных бензинов марок А-76, А-92, А-95, А-98, дизельного топлива, сжиженного газа, уайт-спирита, мазута, битума и других нефтепродуктов.