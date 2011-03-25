Россия с начала года поставила в Беларусь более 5,7 млрд. куб. м газа

Москва. Россия с начала 2011 года поставила в Беларусь более 5,7 млрд. куб. м газа.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении информации Газпрома по итогам рабочей встречи председателя правления «Газпрома» Алексея МИЛЛЕРА и первого заместителя премьер-министра Беларуси Владимира СЕМАШКО.

«Стороны обсудили основные вопросы двустороннего сотрудничества. В частности, речь шла о поставках и транзите газа. Было отмечено, что по оперативным данным объем поставок природного газа потребителям Беларуси с начала 2011 года составил более 5,7 млрд. куб. м», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 31 декабря 2006 года ОАО «Газпром» и ОАО «Белтрансгаз» подписали контракт на поставку и транзит газа в 2007-2011 годах. Документом, в частности, была определена формула цены с 1 января 2008 года (соответствующая формуле цены при поставках российского газа в Европу), а также понижающие коэффициенты цены на 2008-2010 годы (0,67, 0,8 и 0,9 соответственно).