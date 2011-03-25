Фьючерсы на нефть в четверг закрылись почти без изменений, в то время как трейдеры взвешивали усиливающуюся нестабильность на Ближнем Востоке с возобновившимися опасениями относительно суверенного долгового кризиса в Европе, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки майских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 15 центов до 105,50 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE подорожали на 24 цента до 115,79 доллара за баррель.

США и их союзники активизировали авиаудары по Ливии, в то время как силы, лояльные ливийскому лидеру Муаммару КАДДАФИ, все еще удерживают некоторые территории. Это почти не оставляет надежды на то, что 1,3 млн. баррелей нефти, поставляемые из страны, вернутся на рынок в скором времени. Столкновения между протестующими и правительственными силами также распространились на Сирию, Йемен и Алжир.

Трубопровод в Йемене, по которому поставляется 50-70 тысяч баррелей нефти в день, временно не функционирует после атаки в среду со стороны нескольких племенных групп.

Инвесторы все еще опасаются распространения нестабильности на крупных экспортеров нефти. Однако недавний рост цен подтолкнул некоторых участников рынка к фиксации прибыли после того, как фьючерсы на нефть достигли самого высокого уровня за два с половиной года в среду.

Цены на государственные облигации Португалии упали, так как уход премьер-министра Жозе СОКРАТЕША со своего поста и крах правительства этой страны усилили разговоры о том, что страна может быть вынуждена принять помощь от ЕС и МВФ.

Рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Португалии на две ступени после того, как парламент не одобрил меры строжайшей экономии.

В прошлом году опасения по поводу суверенного долга Европы и возможности замедления экономики в регионе помогли удерживать цены на нефть ниже трехзначных цифр.

Однако распространение нестабильности по Ближнему Востоку главным образом удерживало цены выше 100 долларов за баррель. Аналитики ожидают, что восстановление в Японии создаст спрос на нефть для производства электричества.

Экономические данные США также способствовали разнонаправленной динамике фьючерсов на нефть. Рынок труда в США продемонстрировал еще один признак улучшения, тогда как число первичных заявок на пособие по безработице упало на 5 тыс. до 382 тыс. на прошлой неделе. Однако отдельный отчет в четверг подчеркнул медленные темпы восстановления, тогда как заказы на товары длительного пользования в прошлом месяце неожиданно снизились.

Апрельские фьючерсы на бензин RBOB по итогам торгов выросли на 2,35 цента до 3,0448 доллара за галлон. Апрельские фьючерсы на топочный мазут подорожали на 0,7 цента, до 3,0620 доллара за галлон.