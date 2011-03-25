В Крыму поставщики и нефтетрейдеры превышают ценовой коридор

На сегодняшний день поставщики и нефтетрейдеры, как на территории Украины, так и в Крыму в частности, превышают установленный ценовой коридор на горюче-смазочные материалы.

Об этом в рамках рабочего совещания по вопросу урегулирования стоимости нефтепродуктов на территории Крыма заявил заместитель главы крымского правительства – министр регионального развития и ЖКХ Азиз АБДУЛЛАЕВ, сообщили УНИАН в пресс-службе Совета министров АРК.

Так, на третью декаду марта 2011 г. предельный уровень розничных цен установлен в размере 8,99 грн. за 1 л дизельного топлива, 8,56 грн. за 1 л бензина марки А-80 (А-76), 9,02 грн. за 1 л бензина марки А-92 и 9,49 за 1 л бензина марки А-95, говорится в сообщении.

Минимальные же цены на горюче-смазочные материалы в Крыму такие же, как и в других регионах Украины. По отношению к другим регионам страны по среднему уровню розничных цен Крым занимает 14-е место по дизельному топливу, 13-е – по А-95 и 6-е – по А-76.

По словам вице-премьера, в Крыму продолжатся проверки на заправках. Субъекты хозяйственной деятельности, которые нарушают нормы и правила установленного ценового коридора, будут штрафоваться.

«Помимо этого следует контролировать вопрос соотношения цены и качества дизельного топлива и бензина, продающегося на АЗС», - заявил А. АБДУЛЛАЕВ.