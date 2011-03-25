Нефтепродукты за неделю подорожали на 0,9%

С 18 по 25 марта средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 0,3-1,1% (в среднем на 0,9%).

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 18 по 25 марта средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом: бензин А-80 – увеличились на 0,3% - с 9,01 грн./литр до 9,04 грн./литр; бензин А-92 – увеличились на 1,1% - с 9,31 грн./литр до 9,41 грн./литр; бензин А-95 – увеличились на 0,9% - с 9,60 грн./литр до 9,69 грн./литр; дизельное топливо – увеличились на 1,1% - с 9,07 грн./литр до 9,17 грн./литр.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.