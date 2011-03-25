Сегодня начинает работу Брюссельский форум

Сегодня начинает работу двухдневный Брюссельский форум.

В его работе от Украины, в частности, примет участие первый вице-премьер-министр Украины - Министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ, который 25-26 марта осуществит рабочий визит в Брюссель.

А. Клюев должен встретиться с членом Еврокомиссии по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефаном Фюле, членом Еврокомиссии по вопросам внутренней политики Сесилией Мальмстрем и членом Еврокомиссии по вопросам финансового программирования и бюджета Янушем Левандовски.

В рамках мероприятия предусматривается проведение панельной дискуссии "Европейская политика соседства: давайте говорить о конкретных вещах", в которой кроме Андрея Клюева также примут участие Член Еврокомиссии Штефан Фюле, заместитель госсекретаря США Гордон Браун, министр иностранных дел Украины Константин Грищенко и его польский коллега Радек Сикорский.

Также предварительно запланировано, что А.Клюев будет участвовать в других панельных дискуссиях:

- "Создание рабочих мест и восстановление экономики" (также принимают участие: Министр финансов Польши Яцек Ростовски, сенатор США Марк Уорнер и президент, исполнительный директор Федерального резервного банка США в Далласе Ричард Фишер);

- "Энергетика будущего" (также запланировано участие заместителя исполнительного директора Международного энергетического агентства Ричарда Джонса);

- "Трубопроводы и энергетическая политика" (в мероприятии запланировано участие президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Румынии Трайан Басеску);

- "Русская модернизация и Запад" (также принимают участие, в частности, директор РНБ США Майкл Макфол; представитель президента РФ по делам "Большой восьмерки" Аркадий Дворский; государственный министр ФРГ Вернер Хор);

- "Относительно будущего G20" (запланировано участие бывшего премьер-министра Великобритании Гордона Брауна, генерального директора ВТО Паскаля Лами, президента Всемирного банка Роберта Зеллика.

- "Уроки финансового кризиса" (в частности, запланировано участие президента Латвии Валдиса Затлерса);

- "Будущее рынка капиталов Запада" (планируется участие исполнительного директора международного центра финансового регулирования Барбары Ридпат и сенатора США Эда Перлмютера).