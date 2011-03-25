Сегодня начинает работу Брюссельский форум
Сегодня начинает работу двухдневный Брюссельский форум.
В его работе от Украины, в частности, примет участие первый вице-премьер-министр Украины - Министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ, который 25-26 марта осуществит рабочий визит в Брюссель.
А. Клюев должен встретиться с членом Еврокомиссии по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефаном Фюле, членом Еврокомиссии по вопросам внутренней политики Сесилией Мальмстрем и членом Еврокомиссии по вопросам финансового программирования и бюджета Янушем Левандовски.
В рамках мероприятия предусматривается проведение панельной дискуссии "Европейская политика соседства: давайте говорить о конкретных вещах", в которой кроме Андрея Клюева также примут участие Член Еврокомиссии Штефан Фюле, заместитель госсекретаря США Гордон Браун, министр иностранных дел Украины Константин Грищенко и его польский коллега Радек Сикорский.
Также предварительно запланировано, что А.Клюев будет участвовать в других панельных дискуссиях:
- "Создание рабочих мест и восстановление экономики" (также принимают участие: Министр финансов Польши Яцек Ростовски, сенатор США Марк Уорнер и президент, исполнительный директор Федерального резервного банка США в Далласе Ричард Фишер);
- "Энергетика будущего" (также запланировано участие заместителя исполнительного директора Международного энергетического агентства Ричарда Джонса);
- "Трубопроводы и энергетическая политика" (в мероприятии запланировано участие президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Румынии Трайан Басеску);
- "Русская модернизация и Запад" (также принимают участие, в частности, директор РНБ США Майкл Макфол; представитель президента РФ по делам "Большой восьмерки" Аркадий Дворский; государственный министр ФРГ Вернер Хор);
- "Относительно будущего G20" (запланировано участие бывшего премьер-министра Великобритании Гордона Брауна, генерального директора ВТО Паскаля Лами, президента Всемирного банка Роберта Зеллика.
- "Уроки финансового кризиса" (в частности, запланировано участие президента Латвии Валдиса Затлерса);
- "Будущее рынка капиталов Запада" (планируется участие исполнительного директора международного центра финансового регулирования Барбары Ридпат и сенатора США Эда Перлмютера).