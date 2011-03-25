Дело по газу “РосУкрЭнерго” направлено в суд

Прокуратура Киева направила в суд уголовное дело о растрате служебными лицами НАК "Нафтогаз Украины" 11 млрд. кубометров природного газа.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

В частности, отмечается в сообщении, прокурор Киева сегодня, 25 марта, утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту растраты должностными лицами НАК "Нафтогаз Украины" путем злоупотребления своим служебным положением 11 млрд. куб. м природного газа стоимостью 15 млрд. 925 млн. грн., которые принадлежали компании "РосУкрЭнерго АГ", по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины.

Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано для рассмотрения по существу в Печерский районный суд города Киева.

Как напомнили в ГПУ, данное уголовное дело было возбуждено 8 июня 2010 года Главным следственным управлением СБ Украины.

В рамках этого дела возбуждены уголовные дела в отношении бывшего первого заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Игоря ДИДЕНКО по признакам преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 и ч.2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, бывшего председателя Государственной таможенной службы Украины (ГТСУ) Анатолия МАКАРЕНКО, бывшего начальника Энергетической региональной таможни ГТСУ К. и бывшего заместителя начальника отдела таможенного оформления №2 Энергетической региональной таможни ГТСУ Тараса ШЕПИТЬКО по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное следствие по делу завершено 18 марта 2011 года, а само дело следственный отдел УСБ Украины в г. Киеве направил 23 марта 2011 года с обвинительным заключением для его утверждения в прокуратуру г. Киева.