Эксперты считают маловероятным IPO «Нафтогаза» в ближайшие несколько лет

Проведение IPO НАК «Нафтогаз Украины» ранее 2012-2013 гг. является маловероятными.

Так прокомментировал планы правительства по проведению IPO этой государственной компании старший аналитик инвесткомпании Dragon Capital Денис САКВА.

По его словам, одним из наиболее вероятных мест проведения планируемого IPO могла бы стать Лондонская фондовая биржа. В то же время, отмечает аналитик, для того чтобы провести публичное размещение акций «Нафтогаза» на Лондонской бирже, необходимо перевести его активы на зарубежную компанию, что достаточно проблематично, поскольку инвесторы могут поставить вопрос относительно погашения евробондов.

Д.САКВА также отметил, что если оценивать 20-процентный пакет для продажи на бирже в 5-6 млрд. долл., то выходит, что капитализация «Нафтогаза» будет составлять приблизительно 25 млрд. долл., что, по его мнению, является «достаточно сомнительной оценкой в связи с проблемами данного предприятия».

По словам аналитика инвестиционной компании Concorde Capital Антонины ДАВИДЕНКО, сегодня для выхода на IPO необходима полная реструктуризация компании. В первую очередь, отметила она, это касается отделения газотранспортного сегмента ("Укртрансгаз") от добывающего.

Аналитик также подчеркивает, что на данном этапе деятельность «Нафтогаза» тесно переплетена с интересами государства. «С одной стороны, вливание средств для покрытия колоссального дефицита, с другой – регуляторно занижены тарифы на газ. Это не прозрачная бизнес-модель, где четко очерчены доходы и расходы и т.д.», – отметила она. По мнению аналитика, в такой ситуации IPO является невозможным, и вряд ли ситуация может кардинально измениться до 2012 года. «Нужно достаточно много времени на смену структуры «Нафтогаза», но все зависит от того, насколько решительно государство подойдет к этому вопросу», – сказала А.ДАВИДЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины, по словам министра Юрия БОЙКО, рассчитывает привлечь 5-6 млрд. долл. от размещения миноритарного пакета акций НАК «Нафтогаз Украины» на западных фондовых биржах.

Ранее, 21 марта т.г. президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что считает возможной продажу части акций НАК «Нафтогаз Украины» на международных биржах. По словам главы государства, на базе «Нафтогаза» необходимо создать прозрачную и эффективную вертикально интегрированную компанию. «Если для этого необходимо уступить часть компании, продать на международных биржах определенную часть акций – на это надо идти», – заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Напомним, руководство НАК «Нафтогаз Украины» готовит ряд предложений в Министерство энергетики и угольной промышленности по реструктуризации компании.