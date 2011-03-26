Беларусь отказалась от закупок венесуэльской нефти, что снижает рентабельность «Одесса-Броды»

Беларусь отказалась от закупок венесуэльской нефти.

Об этом УНИАН сообщил источник, работающий в сфере поставок нефти в страны ЕС. Таким образом, рентабельность использования нефтепровода «Одесса-Броды» в аверсном направлении существенно снижается, учитывая то, что по системе замещения нефти в Беларусь поставлялось сырье из каспийского региона (Азербайджан) по упомянутому нефтепроводу.

Собеседник агентства отметил, что такой шаг белорусской стороны был вызван тем, что Россия предложила более выгодные условия поставок нефти.

Вместе с этим источник УНИАН сообщил, что неустойку за невыполнение условий по поставкам азербайджанской нефти по системе замещения Украине должна будет выплатить Российская сторона.

Как сообщал УНИАН, 17 января 2011 года ОАО «Укртранснафта» и ЗАО «Белорусская нефтяная компания» подписали договор по оказанию услуг транспортировки нефти с использованием нефтепровода «Одесса–Броды» до белорусского нефтеперерабатывающего завода в г. Мозырь. В частности, договор предусматривает гарантированную транспортировку 4 млн. тонн нефти в год и подписан сроком на 2 года.

В конце декабря 2010 года первый вице-премьер-министр Республики Беларусь Владимир СЕМАШКО заявил, что Беларусь гарантирует объемы транзита нефти по нефтепроводу "Одесса-Броды" в 2011 году в объеме 4 млн. тонн.

«Мы намерены серьезно использовать нефтепровод "Одесса-Броды". В следующем году мы вам гарантируем, что прокачаем 4 млн. тонн нефти», - сказал он.

Также В.СЕМАШКО отметил, что с 1 января 2011 года Беларусь начнет замещение технологической нефти в нефтепроводе "Одесса-Броды".

«С 1 января буквально начнется работа по замещению технологической нефти, которая находится в нефтепроводе, – это 680 тыс. тонн Urals – на азербайджанскую Azeri Light. Таким образом, вначале на наши и ваши нефтеперерабатывающие заводы пойдет нефть Urals, а где-то с 12-15 марта будет идти нефть на заводы Azeri Light", – заявил В.СЕМАШКО.