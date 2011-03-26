Работы по охлаждению реакторов ведутся на 4 энергоблоках аварийной АЭС Японии - МАГАТЭ

Японские специалисты с пятницы продолжают охлаждать водой четыре первых энергоблока аварийной АЭС "Фукусима-1" пострадавшей от землетрясения, сообщает в субботу сайт МАГАТЭ по итогам брифинга японских ядерщиков, которые предоставляют информацию атомному агентству о развитии событий по ядерной аварии. В первом реакторе восстановлено электроснабжение в контрольной комнате, свежая вода закачивается в резервуар системы регулирования уровня давления в корпусе атомного реактора вместо морской воды. Реактор номер 2 также охлаждается, ситуация с давлением оценивается как стабильная. В корпус реактора номер 3 закачивается свежая вода, морская вода закачивается в резервуар с отработанным топливом. Кроме этого пожарные расчеты провели работы по обливанию снаружи поврежденного здания реактора. В реакторе номер 4, где нет топлива, нынешняя ситуация вызывает озабоченность. Специалисты сфокусированы на состоянии отработанного реакторного топлива, в резервуар с которым подается вода при помощи насосной машины, в то время как морская вода закачивается по системе охлаждения. Ситуация на реакторах 5 и 6 оценивается как безопасная, их работа была остановлена в холодном состоянии, и температура реакторов стабилизировалась до допустимого уровня. Разрушительное землетрясение магнитудой 9,0 произошло на северо-востоке Японии 11 марта. Оно вызвало цунами высотой десять метров. По последним данным полиции, число жертв стихии превысило 10 тысяч, без вести пропали 17,4 тысячи человек. После землетрясения на АЭС "Фукусима-1"была зафиксирована серия аварий, вызванных выходом из строя системы охлаждения. В результате инцидентов на АЭС было выявлено несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 20-километрой зоны вокруг АЭС, а также ввести запрет на полеты над станцией в радиусе 30 километров. Позднее стала появляться информация об обнаружении в ряде районов Японии радиоактивных элементов, в частности, изотопов йода и цезия, в воздухе, морской и питьевой воде, а также в продуктах питания.

РИА Новости