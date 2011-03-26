Сегодня пройдет всемирная акция “Час Земли”

Сегодня, 26 марта, пройдет глобальная акция Всемирного фонда дикой природы "Час Земли".

Эта акция проводится ежегодно в марте. Она является символом бережного отношения к природе, заботы об ограниченных ресурсах нашей планеты.

Акция "Час Земли" заключается в том, что в назначенное время люди в разных странах мира на один час отключают электричество, символизируя тем самым свою поддержку идеи борьбы с изменение климата.

Таким образом, ровно в 20.30 по местному времени сотни миллионов человек на всей Земле выключат свет на один час, чтобы показать, что их волнует будущее планеты.

Инициативу Всемирного фонда дикой природы поддержали тысячи организаций и миллионы рядовых граждан из десятков стран по всему миру. Само по себе часовое отключение света не может заметно улучшить экологическую обстановку, однако, по мнению организаторов, акция должна приблизить жителей нашей планеты к пониманию того, что экономия электроэнергии, в конечном счете, позволит снизить вредные выбросы в атмосферу Земли.

С каждым годом акция набирает обороты, в ней участвует все больше людей, городов и стран. Впервые акция "Час Земли" прошла в австралийском Сиднее в марте 2007 года. В "Часе Земли-2010" приняли участие 126 стран на всех континентах и более 4 тысяч городов.