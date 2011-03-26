Мировые цены на нефть незначительно понизились

Цены на нефть на мировых рынках в пятницу, 25 марта, понизились на фоне боестолкновений в Ливии и обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщает РИА Новости со ссылкой на Рейтер. Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов упала на 0,13 доллара - до 115,59 доллара за баррель. На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil понизилась на 0,2 доллара - до 105,4 долларов за баррель. В последние месяцы страны Ближнего Востока и Северной Африки охвачены массовыми народными протестами, которые уже привели к падению правящих режимов в Египте и Тунисе. В настоящее время беспорядки продолжаются, в частности, в Йемене и Сирии. Антиправительственные выступления прошли также в Алжире, Ираке, Иордании, Марокко, Омане, Бахрейне и Саудовской Аравии. В гражданский конфликт в Ливии вмешались силы международной коалиции.