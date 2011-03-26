Украина пока не получала предложений Евросоюза о тестировании безопасности АЭС - Клюев

Брюссель. Украина пока не получала предложений Европейского Союза о тестировании безопасности АЭС.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ.

«Нет, их (предложений – УНИАН) еще ни у кого нет. Дело в том, что сейчас идет анализ того, что произошло на «Фукусима-1», мы еще раз проанализируем то, что произошло в Чернобыле, потом будут отработаны какие-то критерии дополнительной безопасности, потом уже будут предложения, будем советоваться», - сказал первый вице-премьер-министр Украины.

Он отметил, что в свете событий в Японии вопрос безопасности атомных электростанций требует внимательной переоценки.

«Естественно, когда такое количество АЭС и в России, и в Украине, и в странах ЕС – это бомба замедленного действия. Никто себе даже не может позволить предполагать, что может произойти, если в той или иной стране произойдет подобная трагедия», - сказал А.КЛЮЕВ.

Первый вице-премьер напомнил, что в результате аварии на Чернобыльской АЭС от радиации пострадали Украина, Беларусь, Россия и ряд стран Европейского Союза.

«Поэтом безопасность, безопасность и еще раз безопасность – это вопрос номер один», - подчеркнул он.

«Мы огромное внимание уделяем на наших АЭС вопросам безопасности, но я не могу сказать, что атомные электростанции в Украине – самые безопасные. Невозможно, потому что все что угодно может произойти: землетрясение, цунами, террористические акты», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он отметил, что надо постоянно проверять готовность АЭС к обеспечению безопасности в разных условиях, а также разрабатывать дополнительные системы защиты.

«Да, это конечно, дорого, но это намного будет дешевле, чем ликвидировать последствия подобных аварий», - подчеркнул первый вице-премьер.

25 марта Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ заявил о намерении предложить России и Украине принять участие в разработке критериев проведения тестов на безопасность атомных электростанций и осуществлять подобные тесты.