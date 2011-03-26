Клюев хочет обсудить вопросы безопасности атомных электростанций на конференции по ЧАЭС

Брюссель. Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ надеется обсудить вопросы безопасности АЭС на конференции "Двадцать пять лет Чернобыльской катастрофы. Безопасность будущего", которая состоится 20-22 апреля в Киеве.

Об этом он заявил собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе.

«Мы эти вопросы будем поднимать на Форуме в апреле месяце в Киеве, потому что Украина, как никто другой, на себе почувствовала, что такое авария на атомной электростанции», - сказал А.КЛЮЕВ.

«Мы очень надеемся, что это будет очень положительный форум как для Украины, так и в целом для атомной энергетики», - добавил он.

Первый вице-премьер отметил, что то, что произошло в Чернобыле, и то, что происходит сейчас на японской АЭС «Фукусима-1», - огромная трагедия не только для украинцев или японцев, но и для всего мира.

«Потому что последствия, которые были и есть еще на Чернобыле, последствия, которые могут быть после аварии на «Фукусима-1», еще даже неизвестны», - подчеркнул А.КЛЮЕВ.