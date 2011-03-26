ГИЯР против строительства энергоблоков АЭС ниже 3-го поколения

Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины (ГИЯР) намерена выдавать лицензии на строительство в Украине энергоблоков АЭС не ниже третьего поколения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила вчера на пресс-конференции председатель ГИЯР Елена МИКОЛАЙЧУК.

По ее словам, ГИЯР займет жесткую позицию в отношении строительства в Украине устаревших реакторов 2-го поколения. «У нас есть все юридические полномочия для того, чтобы сказать «нет» строительству устаревших энергоблоков в Украине. Блоки второго поколения уже не соответствуют современным нормам по безопасности АЭС. После «Фукусимы» мир изменился, и уже никто не будет строить у себя устаревшие реакторы. Сегодня мы дадим лицензию на строительство в Украине реактора только третьего поколения. Технологиями таких реакторов располагают Россия, США, Франция», – отметила Е.МИКОЛАЙЧУК.

При этом она подчеркнула, что ГИЯР будет настаивать на отказе от старых конструкций при достройке 3-го и 4-го блоков Хмельницкой АЭС, которые предполагали строительство реакторов 2-го поколения. «Если мы говорим о строительстве на ХАЭС реакторов третьего поколения, то это автоматически предполагает отказ от значительной части старых конструкций, которые даже по своей геометрии и размерам не подходят под новые реакторы. Речь идет о конструкциях выше нулевой отметки, часть конструкций нормально впишутся и в строительство более современного энергоблока. За основу в данном случае может быть взят российский реактор В-392, который по сути является реактором 3-го поколения. Разговоры об экономии в данном случае неуместны, так как после аварии на «Фукусиме» в мире будут строиться реакторы только 3-го поколения, и нам следует идти этим путем», – отметила глава ГИЯР.

Она также сообщила, что по результатам заседания Ассоциации ядерных регуляторов Западной Европы WENRA, проходившего 22-23 марта в Хельсинки, ГИЯР будет рекомендовать «Энергоатому» провести системный анализ запроектных рисков на украинских АЭС.

По словам Е.МИКОЛАЙЧУК, подобные мероприятия планируются во всех европейских странах. «В связи с японскими событиями мы должны принять меры для того, чтобы избежать даже маловероятных рисков. В ближайшее время мы планируем выработать перечень стресс-тестов для украинских АЭС, по результатам которых будут даны конкретные рекомендации. Возможно, некоторые энергоблоки мы предложим закрыть, но, скорее всего, будут даны рекомендации по устранению выявленного дефицита безопасности на украинских АЭС. Наша политика в данном случае всегда опиралась на европейские правила безопасности работы АЭС», – подытожила глава ГИЯР.

Как сообщал УНИАН, НАЭК «Энергоатом» оценивает стоимость строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС (Нетешин, Хмельницкая обл.) в 33 млрд. грн.

Такая предварительная оценка дана в проекте технико-экономического обоснования строительства блоков, разработанном ОАО «Киевский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "Энергопроект" по заказу атомного оператора.

Комплексную государственную экспертизу ТЭО планируется завершить до конца этого года.

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Справка УНИАН. В июне 2010 года Кабинет Министров Украины и правительство Российской Федерации подписали рамочное соглашение о достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Соглашением, в частности, предусматривается, что российская сторона обеспечивает финансирование проекта в объеме, необходимом для проектирования, строительства и введения в эксплуатацию блоков, в том числе для оплаты услуг и товаров, которые поставляются из РФ в Украину. Финансирование проекта будет осуществляться на условиях софинансирования.