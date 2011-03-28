На "Фукусиме-1" уровень радиации в 100 тысяч раз превышает допустимый

В Японии на АЭС "Фукусима-1", пострадавшей от землетрясения и цунами, зафиксирован самый высокий уровень радиации с момента аварии 11 марта.

В воде, циркулирующей в системе второго энергоблока, радиационный фон в 100 тысяч раз превышает допустимый показатель, передает Радио “Свобода”.

В морской воде в районе АЭС содержание радиоактивных элементов превышает норму в тысячу 850 раз.

Некоторые эксперты считают, что ситуация на "Фукусиме" еще тяжелее.

Эвакуированы люди, живущие в 20-километровой зоне в районе станции.

Отмечено заражение питьевой воды и некоторых видов продуктов питания в столице страны Токио, расположенном в 240-а километрах к югу от "Фукусимы".

Число погибших или пропавших без вести в результате стихийного бедствия в Японии превышает 27 тысяч.

Тем временем, на востоке Японии сегодня утром произошло землетрясение магнитудой 6,5 баллов.

Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Геологическая служба США рекомендует японским властям объявить об угрозе цунами.