Минприроды и итальянская Eni подписали меморандум о взаимопонимании

Министерство экологии и природных ресурсов Украины и энергетическая компания Eni S.p.A. (Италия) подписали меморандум о взаимопонимании.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минэкологии.

В сообщении отмечается, что документ подписали глава министерства Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ и генеральный директор Eni Паоло СКАРОНИ.

Стороны обсудили возможности сотрудничества в разведке и добыче углеводородных ресурсов в Украине.

Компания и министерство согласились на сотрудничество, направленное на изучение совместных инициатив в сфере традиционных и нетрадиционных ресурсов газа и нефти на основе обмена данными, опытом и технологиями.

Справка УНИАН. Eni S.p.A. (Ente Nazionale Idrocarburi) – итальянская нефтяная и газовая компания.

Eni ведёт деятельность в 70 странах мира. Суточная добыча нефти и газа – 1,74 млн. баррелей нефтяного эквивалента. Доказанные запасы – 6,84 млрд. баррелей нефтяного эквивалента. Компания ведёт разведку и добычу нефти и газа в Италии, Северной и Западной Африке, Северном море и Мексиканском заливе, а также является оператором Кашаганского нефтяного месторождения на Каспии (18,52%) и сооператором газоконденсатного месторождения Карачаганак (32,5%).

Компания владеет сетью АЗС (в основном функционирующих под брендом Agip), энергетической компанией Enipower; имеет нефтеперерабатывающие мощности. Совладелец газопровода Greenstream, по которому осуществляются поставки ливийского природного газа в Европу (главным образом в Италию).