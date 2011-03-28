Янукович ознакомился с работой сингапурских энергетических компаний

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ознакомился с работой компаний «Сингапур Пауэр Групп» и «Сингапур Эл-Эн-Джи Корпорейшн Прайвет Лимитед».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, также Президент Украины провел встречу с руководством этих компаний.

На встрече шла речь, в частности, о строительстве в Сингапуре терминала сжиженного газа. Как информировали В.ЯНУКОВИЧА, на сегодняшний день в Сингапуре услугами компании «Сингапур Пауэр Групп» пользуются свыше 1 миллиона потребителей, а также значительное количество промышленных предприятий.

Президент отметил, что Украину интересует опыт деятельности ведущих компаний мира в сфере эффективного распределения больших объемов энергоносителей, в первую очередь электричества и газа.

*** Компания «Сингапур Пауэр Групп» – одна из крупнейших энергетических корпораций Сингапура и Азиатско-Тихоокеанского региона. Компания является владельцем и оператором сетей поставок электроэнергии и газа, а также их распределения в Сингапуре и Австралии (преимущественно в штатах Виктория, Новый Южный Уэльс и Квинсленд).