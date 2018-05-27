Украина хочет торговать с Европой на условиях взаимной выгоды, а не на правах бедного родственника

Ход переговоров о вступлении Украины в Зону свободной торговли (ЗСТ) с Евросоюзом свидетельствует о том, что нынешней власти не нужен «успех» любой ценой. Нас интересуют максимально выгодные условия для украинских товаропроизводителей и потребителей. Ведь европейцы, изображая радушие на официальных встречах, на самом деле не очень-то хотят пускать украинскую продукцию на свой рынок.

С февраля переговоры явно активизировались. Только за март украинская делегация во главе с первым вице-премьером Андреем Клюевым дважды побывала в Брюсселе. На сегодня проект соглашения о ЗСТ готов на 90%, и к концу первого полугодия у Правительства есть все шансы выйти на его конечный вариант. Теперь все зависит от того, займут ли конструктивную позицию европейцы.

Я тебя люблю, я тебя тоже нет

Украинские переговорщики сейчас проводят тонкую деликатную работу. С одной стороны нужно «укатать» строптивых европейцев и добиться приемлемых для Украины условий соглашения о ЗСТ, с другой – убедить россиян в отсутствии угрозы от этого. Ведь выгодные цены на импортируемые российские энергоносители нас интересуют не меньше, чем гипотетический рост экспорта сельхозпродукции в западном направлении. Кроме этого Украине нужно ускорять подписание нового договора о зоне свободной торговли с СНГ, на чем уже больше десятилетия настаивает украинская сторона. По-сути соглашение от 94-го года так и не заработало.

Дискуссия по поводу снижения торговых барьеров с ЕС также ведется уже не первый год. В то же время предыдущая власть, на словах декларируя свою «проевропейскую» позицию, практически не продвинулась в вопросе зоны свободной торговли. Их любовь к европейскому вылилась лишь в засилье импорта. Если до 2004 года объемы встречных потоков товаров Украины и ЕС держались на одинаковом уровне, то в 2005 году европейский импорт возрос почти на 30% и превысил показатели нашего экспорта в Европу на 32,4%. В прошлом году отрицательное сальдо торговли между Украиной и ЕС достигло $6 млрд.

Сегодняшняя властная команда в контексте масштабных планов по возрождению экономики вознамерилась устранить и этот дисбаланс. К тому же немалое влияние имеет металлургическое лобби, которое крайне заинтересовано в снижении/отмене пошлин: в структуре экспорта в Европу продукция металлургии занимает около трети, а это около $5 млрд в год. Вместе с тем, никто не собирается идти на поводу у металлургов в ущерб другим отраслям.

За последние месяцы проект соглашения о ЗСТ с ЕС претерпел значительные изменения. В первоначальном варианте он предполагал введение существенных ограничений по украинским товарам. Сейчас количество несогласованных наименований, подлежащих квотированию при завозе в ЕС, сократилось с 2,5 тыс до 400. Урегулированы все вопросы в таких ключевых отраслях как сталелитейная, текстильная, производство промышленных товаров. Оставшиеся спорные позиции относятся к многострадальному агропромышленному комплексу.

Мытьем и катаньем

Не секрет, что политика Европы направлена на высокую защиту внутреннего товаропроизводителя и широкую экспансию за рубеж. Европейцы устанавливают 100%-ые ввозные пошлины на некоторые продукты питания, раздают значительные субсидии своим производителям и предоставляют дополнительные дотации экспортерам. Естественно, в первую очередь Украина их интересует как рынок сбыта и источник покрытия дефицитных товаров - тот же рапс или подсолнечник, который истощает земли. Европейцы, к примеру, хотят, чтобы Украина отменила вывозную пошлину на подсолнечник (что нанесет ущерб нашей экономике) и параллельно пытаются набросить удавку на экспорт нашего зерна, важную статью валютных поступлений. ЕС предлагает установить мизерную экспортную квоту на пшеницу - всего в 200 тыс. тонн в год. Допустимый объем ввоза ячменя и вовсе смехотворный – 12 тыс. тонн. Это при том, что сегодня Украина является ведущим игроком на этом рынке, и мир с придыханием следит за ходом сбора нашего урожая, а также введением ограничений поставок зерна за рубеж. Не далее как летом 2010 года возник дефицит ячменя, мировые цены подскочили вдвое и нависла угроза удорожания мясной продукции (поскольку эта культура используется как корм для скота). Тогда мировое сообщество выражало немалую обеспокоенность ограничением экспортных поставок ячменя из Украины, ведь дополнительный ресурс мог сыграть на понижение мировых цен зерна. Таким образом, предлагаемые квоты Брюсселем противоречат интересам не только нашего государства.

Похожая ситуация с выставленными нам квотами по многим продуктам питания и другим сельхозтоварам. Сегодня поиск компромисса продолжается, но пространство для маневра очень невелико. Еврокомиссия находится под значительным давлением со стороны своих производителей и ряда правительств, в первую очередь Франции и Германии. Но украинская сторона настаивает на своих интересах. «Давайте возьмем переходной период. Начнем с нормальных квот. Ну, например, 200 тысяч по пшенице, это все переговорные позиции, конечно. Через два года увеличим до 250 тысяч, через 5 лет до 300 тысяч, через 7 лет, скажем условно, до миллиона, а через 10 лет отменим эти квоты», - предложил премьер-министр Украины Николай Азаров.

Почему бы Европе не пойти навстречу нашему пожеланию - установить большие квоты на украинскую мясо-молочную продукцию, пусть и не с нулевой ввозной пошлиной? По той же говядине - сегодня поголовье крупного рогатого скота в Украине неуклонно падает, мы испытываем высокий дефицит этого вида мясного сырья, поэтому французам пока нечего опасаться за своих товаропроизводителей. Но это сегодня. И за это стыдно. А завтра Украина просто обязана увеличивать производство мяса и молока. И, наконец, начать его экспортировать. Где, как не в Украине можно попробовать самое вкусное в мире сало?

Еще один вариант компромисса – отмена экспортных субсидий на те позиции, которые Украина разрешит ввозить к себе без пошлин. К примеру, страны ЕС доплачивают своим экспортерам свыше $550 за 1 тонну мяса птицы, наши птицеводы такой конкуренции не выдержат.

Камнем преткновения является и требование ЕС отказаться от использования запатентованных географических названий в маркировке продукции. Правда, это требование противоречит Соглашению ТРИПС, согласно которому нет никаких препятствий для использования географических названий, если предприятие выпускало данную продукцию в течение, как минимум, 10 лет, предшествующих 15 апреля 1994 года. Но это «правильную» Европу, похоже, не смущает.

Таким образом, небольшой запас для отступления есть и той, и у другой стороны, вопрос лишь в обоюдоостром желании двигаться вперед. Соглашение, несомненно, нужно нам, однако и для Европы оно является необходимым. Его заключение станет первым примером реальной интеграции в рамках политики восточного соседства, продвигаемой Брюсселем.

«Украина готова искать компромисс для решения проблемных вопросов, но ЕС также должен проявлять гибкость, избегая ультимативных подходов», - заявил первый вице-премьер-министр Украины Андрей Клюев 26 марта во время последней встречи с еврокомиссаром Штефаном Фюле. В комментариях после встреч с европейскими чиновниками Андрей Клюев дал понять: Украина будет четко отстаивать свои национальные интересы.

Примечательно, что ЕС уже пообещал предоставить в 2011-2013 гг. 470 млн. евро в виде безвозмездной помощи для финансирования мероприятий по сближению Украины с Европой. Соответствующий Меморандум Андрей Клюев и Штефан Фюле подписали вначале марта. Эти деньги должны пойти на проведение ряда реформ и реализацию инфраструктурных проектов. Но Украина также рассчитывает на получение так называемой макрофинансовой помощи.

Конечно, включение Украины в режим свободной торговли с ЕС может стать дополнительным стимулом для модернизации украинских предприятий, ведь реальная перспектива выхода на европейский рынок заставит их перейти на европейские стандарты отчётности, управления, технологического обеспечения, внедрить комплексные программы повышения эффективности. Но также нужно понимать, что переход на евростандарты потребует от бизнеса и государства огромных финансовых ресурсов, которых, увы, пока очень мало. Это означает, что общий промышленный рост будет отложен во времени.

Поиск компромисса продолжится - уже на первую декаду апреля назначен следующий, шестнадцатый раунд переговоров.

Александра Соколова