Крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились разнонаправленно - эксперты

С 21 по 28 марта средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились разнонаправленно.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 21 по 28 марта средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом: на бензин А-80 – снизились на 0,9%, или 100 грн./тонна, – до 10840 грн./тонна; на бензин А-92 – увеличились на 0,3%, или 40 грн./тонна, – до 11470 грн./тонна; на бензин А-95 – снизились на 0,3%, или 40 грн./тонна, – до 11810 грн./тонна; на дизельное топливо – увеличились на 0,8%, или 80 грн./тонна, – до 9890 грн./тонна.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.