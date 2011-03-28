В Украине будет проведено обследование АЭС на стойкость к землетрясениям

В ближайшее время в Украине будет проведено дополнительное обследование зданий и сооружений АЭС на стойкость к землетрясениям более 6 баллов.

Об этом заявил министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Виктор БАЛОГА в интервью газете «Сегодня» (№ 63 вот 28 марта 2011 года).

По его словам, украинские электростанции отвечают всем требованиям МАГАТЭ относительно безопасности. В.БАЛОГА отметил, что это заключение экспертов агентства, специалистов ЕС и украинского «Энергоатома» по итогам неоднократных всесторонних проверок. При этом, добавил В.БАЛОГА, есть такой специальный срок - «максимальное расчетное землетрясение», которое может произойти один раз в 10 тысяч лет, и в него заложены сейсмологические характеристики конкретной территории. «В Украине АЭС спроектированы и построены исходя из того, что максимальное расчетное землетрясение - 6 баллов. А главные сооружения станций – реакторное и турбинное отделение, спецкорпус, резервная дизельная электростанция – способны выдержать 7 баллов колебания почвы. Тем не менее, события в Японии свидетельствуют, что лучше перестраховаться. Поэтому в ближайшее время будет проведено дополнительное обследование зданий и сооружений АЭС на стойкость к землетрясениям более 6 баллов», - сказал министр.

Отвечая на вопрос, как землетрясение в Японии влияет на экологию в мире и в Украине и куда, по расчетам специалистов МЧС, пойдет радиация, В.БАЛОГА объяснил, что негативное влияние на мировую экологию есть, поскольку уровень радиации постоянно повышается. По его словам, специалисты МЧС получают данные от коллег из ряда европейских государств, но прогноз развития обстановки зависит от многих переменных факторов, например, силы и направления воздушных потоков, интенсивности осадков. Поэтому, добавил В.БАЛОГА, оценка по состоянию на сегодняшний день может существенно отличаться от того, как поведет себя зараженная среда завтра.

«Но хочу поставить точку на заявлениях разных «экспертов» и «экологов», которые пугают людей экологическими последствиями для Украины от аварии на японских атомных станциях. Ответственно утверждаю: угрозы для экологии Украины от радиационного заражения в Японии на сегодняшний день нет», - сказал министр.