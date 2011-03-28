Население 11 областей Украины может использовать только энергию солнца

Украина имеет огромный потенциал развития солнечной и ветроэнергетики, считает глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна ТИМОЧКО. Она напомнила, что, по исследованиям НАН Украины, 11 областей могут полностью покрыть бытовые нужды своего населения за счёт солнца, и ещё 6 – за счёт ветроэнергетики.

«По ветроэнергетике это Запорожская, Николаевская, Донецкая, Днепропетровская, Луганская области, также Закарпатье, по солнцу – это те же приблизительно области и весь юг (Одесса, Николаев, Херсон, Крым)», - сказала Т.Тимочко.

По её мнению, альтернативная энергетика – чрезвычайно важная и прогрессивная отрасль, полноценно развиваться которой мешает государственная поддержка атомной энергетики. «Атомное лобби настолько мощное и массивное, что, фактически, нет ни одного руководителя энергетической отрасли, который бы говорил об альтернативной энергетике... Если бы мы в действительности сейчас имели государственные преференции не в загрязняющие области, а связаны с развитием альтернативных источников, мы сделали бы очень серьезный шаг вперед, в том числе уход от дальнейшего наращивания атомной энергетики, которая угрожает и здоровью людей, и естественном среде», - считает эколог.