Минэкологии окажет содействие проектам «зелёной» энергетики

Минэкологии будет содействовать внедрению проектов альтернативной энергетики. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр экологии и природных ресурсов Николай Злочевский. «Мы сегодня стараемся находить общий язык с компаниями, которые заходят с инвестициями. Есть несколько украинских компаний, одна из них построила огромный завод по производству солнечных батарей и уже начала размещать их в Крыму. Я думаю, что не будет задержки со стороны министерства, потому что инвестиции в эту отрасль крайне важны», - сказал Н.Злочевский.

Также он сообщил, что сейчас на рассмотрении в Минэкологии Украины находится 5 крупных проектов ветроэнергетики.