В Керчи от электроснабжения отключены порт, судоремонтный завод и жилые массивы

В Керчи от электроснабжения за долги отключены порт, судоремонтный завод и жилые массивы.

Как передает Керченский городской портал, отключение произошло 28 марта в 10 часов утра. Выключены рубильники на линиях, питающих судоремонтный завод, порт ЗАО «Камыш-Бурун» и общежития КП «Войковец».

По информации руководителя Керченского РЭС Александра ЗАБЕЛИНА, долги СРЗ и порта только за март составили свыше 1 млн. грн. КП «Войковец» задолжал энергетикам за март и февраль свыше 170 тыс. грн., общий долг - 1,3 млн. грн. При этом в счет оплаты за март не поступило ни копейки.

По информации энергетиков, эти предприятия неоднократно предупреждались о крайних мерах, к которым прибегнут в случае неоплаты. КП «Войковец» находится в постоянных должниках РЭСа – по этой причине жители подвергаются «обесточиванию» каждый месяц.

«Предприятие не спешит переводить жилой фонд на обслуживание КРЭСу – за прошлый год энергетики подписали договора только с одним двухэтажным домом, в то время как узаконить отношения необходимо с 1 тыс. абонентов», - сообщает портал.

Вместе с тем, оплата за электроэнергию керченским СРЗ взята на контроль профильным министерством в Киеве, и в 12 часов электроэнергия была подана на завод по одной питающей линии для поддержания энергообеспечения доков.