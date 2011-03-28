Беларусь сократила забор нефти из «Одесса-Броды» из-за ремонта на Мозырском НПЗ

Беларусь сократила объемы забора нефти из нефтепровода «Одесса-Броды» из-за планового капитального ремонта на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе.

Об этом УНИАН сообщил заместитель генерального директора Белорусской нефтяной компании Андрей ШИШКО.

«На Мозырском НПЗ, куда поставляется нефть азербайджанская по трубопроводу («Одесса-Броды» - УНИАН), плановый капитальный ремонт на 3 недели. Фактически завод будет работать одну неделю при полной загрузке. В связи с этим просто-напросто понижены объемы покупки всей нефти – и российской, и азербайджанской, и венесуэльской, которая идет на завод. Через месяц все войдет в нормальный ритм», - сказал А.ШИШКО.

При этом он отметил, что объем забора нефти по причине ремонта НПЗ будет сокращен примерно на 40%.

Также, по словам заместителя гендиректора, из-за ремонта на НПЗ и загруженности нефтяных резервуаров будет откорректирован график замещения в нефтепроводе технологической нефти Urals на Azeri Light. Если ранее планировалось, что замещение будет произведено до апреля, то новые сроки можно будет определить после 14 апреля.

«Все эти объемы завязаны на резервуары гомельской «Дружбы» и Мозырского НПЗ. Они сейчас просто-напросто полные», - отметил А.ШИШКО.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на неофициальные источники, с середины прошлой недели в нефтепровод «Одесса-Броды» с азербайджанской стороны не поступает нефть, которая прокачивается в порядке замещения венесуэльской нефти, а белорусская сторона не производит заборов нефти из нефтепровода.

Первый вице-премьер-министр Беларуси Владимир СЕМАШКО опроверг информацию о том, что РБ отказалась от закупок нефти у Венесуэлы.

«Ни от чего Беларусь не отказывалась и не собирается отказываться», - сказал он в комментарии УНИАН.

Справка УНИАН. ОАО "Укртранснафта" и ЗАО "Белорусская нефтяная компания" 17 января 2011 года подписали договор о транзите в 2011-2012 годах украинской стороной 4 млн. тонн нефти ежегодно по нефтепроводу "Одесса-Броды" до Мозырского НПЗ в Беларуси. Согласно документу, по "Одесса-Броды" прокачивается азербайджанская нефть в порядке замещения венесуэльской нефти.