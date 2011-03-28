Россия с 1 апреля увеличит экспортную пошлину на нефть на 16%

Правительство РФ повышает с 1 апреля экспортную пошлину на нефть на 16% – с 365 долл. за тонну до 423,7 доллар. за тонну.

Об этом говорится в сообщении кабинета министров, передает РИА Новости.

Пошлина на светлые нефтепродукты вырастет до 283,9 долл. с нынешних 244,6 долл. за тонну, на темные - до 197,9 долл. со 170,4 доллю. за тонну.

Как пояснял ранее эксперт Минфина РФ Александр САКОВИЧ, средняя цена на нефть марки Urals, основной товар российского экспорта, с 15 февраля 2011 года по 9 марта 2011 года включительно сложилась на уровне 107,81 доллара за баррель.

Таким образом, текущие цены значительно выше среднегодовой цены на нефть Urals, заложенной в бюджет РФ на 2011 год (75 долларов за баррель).

Нефть дорожает с начала этого года на фоне беспорядков в странах Ближнего Востока.

Пошлина рассчитывалась по методике, утвержденной постановлением правительства РФ в конце декабря 2010 года.

Согласно постановлению, ставки вывозных таможенных пошлин на отдельные категории товаров из нефти рассчитываются по утвержденным формулам.

Для нефтепродуктов установлены следующие расчетные коэффициенты: легкие и средние дистилляты, дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы - 0,67 в 2011 году, 0,64 - в 2012 году и 0,60 - с 2013 года; мазут, масла смазочные и прочие, отработанные нефтепродукты, вазелин и парафин, кокс нефтяной и битум нефтяной - 0,467 в 2011 году, 0,529 - в 2012 году и 0,60 - с 2013 года.