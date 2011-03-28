Кабмин уволил Соболева с должности заместителя предправления «Нафтогаза»

Кабинет министров Украины своим распоряжением уволил Вячеслава СОБОЛЕВА с должности заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».

Соответствующее распоряжение Кабмина (№234-р от 28 марта т.г.) обнародовано на правительственном портале.

Согласно документу, В.СОБОЛЕВ уволен по собственному желанию.

Как сообщал УНИАН, В.СОБОЛЕВ был назначен на должность заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» 24 февраля 2010 года.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.