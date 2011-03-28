«УПК-Аудит Лтд» проведет аудит финотчетности «Энергоатома»

НАЭК «Энергоатом» выбрала ООО «УПК-Аудит Лтд» (г. Киев) аудитором финансовой отчетности за 2010-2012 годы по национальным стандартам бухгалтерской отчетности.

Об этом говорится в сообщении НАЭК об итогах соответствующих торгов.

Согласно сообщению, стоимость услуг аудитора в рамках договора, заключенного 21 марта, составит 828 тыс. грн (с НДС).

Как сообщал УНИАН, ранее "Энергоатом" также выбирал "УПК-Аудит Лтд" аудитором финотчетности за 2009 год.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.