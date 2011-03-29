Правительство Японии планирует национализировать компанию-оператора "Фукусимы"

Правительство Японии планирует временно национализировать компанию Tokyo Electric Power (TEPCO) - оператора аварийной атомной электростанции "Фукусима-1".

Об этом сообщает NEWSru со ссылкой на местную газету "Иомиури".

По данным издания, правительство может получить контрольный пакет акций компании. Кроме того, оно поможет TEPCO с осуществлением выплат для покрытия ущерба, причиненного местным жителям и окружающей среде в результате аварии на АЭС "Фукусима-1.

Действия Tokyo Electric Power, отвечающей за ликвидацию последствий утечки радиации на АЭС, вызывают в Японии острую критику. 27 марта, у лавного офиса TEPCO в Токио собрались около 1200 человек - они призывали руководителей компании не замалчивать происходящее на электростанции и с большей ответственностью подойти к устранению последствий аварии.

Премьер-министр Японии Наото КАН считает, что на аварийной АЭС сохраняется "непредсказуемая ситуация", что требует от правительства максимального напряжения сил.

Работы на АЭС "Фукусима-1", в 240 км к северу от Токио, буксуют из-за крайне высокого уровня радиации в воде, которая скопилась в подвальном дизельном зале второго энергоблока. Уровень облучения в час там в четыре раза превышает предельную годовую норму, специально установленную для участников нынешних аварийных работ на атомной станции. Как сообщило в понедельник правительство Японии, эта вода, видимо, какое-то время соприкасалась с частично расплавившимся ядерным топливом в реакторе.

Помимо этого, в пяти местах на территории станции в понедельник были обнаружены следы заражения плутонием. Однако его уровень, как сообщается, пока незначителен и не опасен.

Правительство Японии возьмет на себя также все расходы по расчистке районов страны, пострадавших от разрушительного землетрясения и цунами. Решение об этом принял Кабинет министров.

Количество обломков, оставшихся после удара стихии, только в префектуре Мияги оценивается в 18 млн. тонн. По оценкам специалистов, на их уборку может уйти несколько лет.

Ущерб Японии в результате стихийного бедствия, по предварительным оценкам правительства, составляет от 15 до 25 трлн. иен (185-308 млрд. долларов). При этом пока невозможно оценить экономические потери, которые страна понесла в результате отключений электроэнергии, а также аварии на АЭС "Фукусима-1".

Землетрясение магнитудой 9, произошедшее 11 марта, стало самым разрушительным за всю послевоенную историю Японии, побив рекорд землетрясения в Кобе 1995 года по числу погибших.