Котировки фьючерсов на нефть в понедельник снизились

Фьючерсы на нефть в понедельник, 28 марта, упали в цене на фоне успехов повстанцев в Ливии, которые способствовали надеждам на возобновление нефтяных поставок из этой страны в ближайшем будущем, передает ПРАЙМ-ТАСС

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки майских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 1,42 доллара, или на 1,4%, до 103,98 доллара за баррель.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на ICE подешевели на 79 центов, или на 0,7%, до 114,80 доллара за баррель.

Экспорт нефти из Ливии может возобновиться "менее, чем через неделю", заявил представитель повстанцев агентству AFP. Он добавил, что текущий уровень нефтедобычи от 100 000 до 130 000 баррелей в день может "легко" быть повышен до примерно 300 000 баррелей в день. До того, как военный конфликт и западные санкции прервали экспорт нефти из Ливии, он достигал 1,3 млн. баррелей сырой нефти в день.

Тем не менее, аналитики предупреждают, что никто не может гарантировать возвращение ливийской нефти на рынок в ближайшее время, несмотря на сообщения об успехах повстанцев.

Ливийский конфликт и другие волнения в арабском мире в прошлом месяце вызвали резкий рост цен на нефть. Фьючерсы на NYMEX достигли своего пика 7 марта, на уровне 106,95 доллара за баррель, самого высокого за два с половиной года.

Между тем, разница в стоимости фьючерсов нефти на NYMEX и нефти марки Brent в понедельник немного увеличилась. Фьючерсы на NYMEX активно продавались, в отличие от фьючерсов на Brent, торги по которым были более спокойными. Эта разница, или спрэд, в понедельник достигла максимума 11,20 доллара за баррель.

В последние месяцы спрэд резко увеличился, достигнув максимума выше 19 долларов за баррель в прошлом месяце, что было вызвано обширными запасами легкой малосернистой нефти в Кушинге, штат Оклахома. В понедельник трейдеры с опаской открывали позиции по фьючерсам на нефть марки Brent, широко используемой в Европе, в связи с неопределенностью относительно состояния экономик стран Евросоюза.

Апрельские фьючерсы на бензин RBOB по итогам торгов снизились на 01,71 цента, или на 0,6%, до 3,0274. Апрельские фьючерсы на топочный мазут подешевели на 2,99 цента, или на 1%, до 3,0249 доллара за галлон.