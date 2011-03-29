Для строительства НБК «Укрытие» на ЧАЭС необходимо 990 млн. евро

Объем средств, необходимых для строительства Нового безопасного конфайнмента (НБК) «Укрытие» над разрушенным энергоблоком Чернобыльской АЭС, составляет 990 млн. евро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Государственного агентства по управлению зоной отчуждения ЧАЭС Владимир ХОЛОША на совместной с ЕБРР пресс-конференции в Киеве сегодня.

При этом он отметил, что оценка стоимости строительства НБК, проведенная в 90-х годах прошлого века, составляла 768 млн. долл. Разницу в суммах В.ХОЛОША объясняет инфляцией и удорожанием материалов.

Также он напомнил, что для проведения работ на Чернобыльской АЭС было создано два фонда: Чернобыльский фонд «Укрытие», общая емкость которого должна составить 1,54 млрд. евро, и Фонд «Счет ядерной безопасности», из которого, в частности, планируется финансировать мероприятия по строительству хранилища отработавшего ядерного топлива, емкость которого должна составить 255 млн. евро.

По словам В.ХОЛОШИ, на сегодняшний день недофинансирование средств по первому фонду составляет 600 млн. евро, по второму - 140 млн. евро. При этом из обоих фондов уже расходовано около 500 млн. евро на задачи, связанные с чернобыльскими проектами.

Он сообщил, что для обеспечения наполнения указанных выше фондов 19 апреля в Киеве пройдет встреча доноров, которые обеспечивают финансирование чернобыльских проектов.

Справка УНИАН. 17 сентября 2007 года ГСП «Чернобыльская АЭС» и французский концерн Novarka подписали контракт на строительство нового безопасного конфайнмента над объектом «Укрытие» Чернобыльской АЭС.

Планировалось, что стоимость работ по сооружению НБК по контракту будет составлять 505 млн. долл., срок строительства объекта – 5 лет.

Концептуальный проект НБК в форме арки был разработан консорциумом Bechtel-Battelle-EDF с привлечением украинского подрядчика – консорциуму «КСК» в 2003 году. Проект получил положительное заключение «Укринвестэкспертизы» и был утвержден распоряжением Кабинета министров Украины в июле 2004 года.

Основные характеристики НБК: ширина арки – 257 м, высота – 108 м, длина – 150 м. Проектный срок эксплуатации – 100 лет.