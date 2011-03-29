На стимулирование населения к внедрению энергоэффективных технологий выделят 200 млн. грн.

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению намерено в 2012 году направить 200 млн. грн. на внедрение энергоэффективных технологий в индивидуальных домохозяйствах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам заместитель председателя ведомства Мария МАЛАЯ.

По ее словам, указанные средства будут выделены из государственного бюджета в рамках соответствующей целевой программы энергоэффективности до 2015 года.

Средства бюджета планируется направлять на предоставление населению льготных кредитов или на частичную компенсацию ставок по кредитам, которые будут привлекаться населением для реализации таких проектов. В обоих случаях операторами предоставления компенсаций будут выступать государственные банки.

М.МАЛАЯ отметила, что участниками такой программы могут стать как индивидуальные домохозяйства, так и объединения совладельцев многоквартирных домов и кооперативов, имеющие статус юрлица.

Заместитель председателя ведомства сообщила, что в настоящее время Госэнергоффективности совместно с Министерством финансов Украины отрабатывает порядок и механизм выделения государством таких компенсаций, что найдет отражение в соответствующих изменениях в целевую программу энергоэффективности, которые будут внесены в документ до конца текущего года.

Также планируется разработать отдельный порядок, регулирующий предоставление таких льгот.