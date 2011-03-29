Украина должна ускорить реализацию чернобыльских проектов – Клюев

Украина совместно с международным сообществом должна как можно скорее завершить реализацию чернобыльских проектов, в первую очередь – постройку нового безопасного конфайнмента над объектом «Укрытие».

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Украины, об этом Андрей КЛЮЕВ заявил сегодня на заседании совместного комитета «Украина – ЕБРР» в Киеве.

Первый вице-премьер сообщил, что на сегодняшний день около 30 стран и международных финансовых организаций подтвердили свое участие в Конференции доноров по сбору дополнительных средств в Чернобыльский фонд «Укрытие», которая состоится 19 апреля в Киеве. В этот же день параллельно пройдет встреча высокого уровня «Киевский саммит по вопросам безопасного и инновационного использования ядерной энергии».

А.КЛЮЕВ отметил, что работа саммита будет напрямую связана с конференцией доноров, поскольку его участники в основном являются также и представителями стран-доноров и потенциальных доноров.

«От этих мероприятий будет зависеть финансирование строительства основных объектов, связанных с закрытием Чернобыльской АЭС и преобразованием объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему», – подчеркнул первый вице-премьер-министр Украины.

В этой связи он напомнил, что на сегодняшний день дефицит средств в Чернобыльском фонде «Укрытие» и Счете ядерной безопасности составляет около 740 млн. евро, которые необходимо изыскать для продолжения строительства нового безопасного конфайнмента (НБК) и хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2).

В свою очередь, сопредседатель комитета «Украина – ЕБРР», вице-президент Европейского банка реконструкции и развития по вопросам управления рисками, персонала и ядерной безопасности Хорст РАЙХЕНБАХ констатировал значительный прогресс в реализации ряда промежуточных задач, которые были намечены во время предыдущей встречи в октябре прошлого года. Одним из таких достижений Х.РАЙХЕНБАХ назвал подписание контракта с компанией Holtec относительно строительства централизованного хранилища для отработанного ядерного топлива. «Важно отметить, что все проектные вопросы уже решены, и это отрывает путь к активной работе, а такие новости будут довольно позитивным сигналом для международных доноров», – отметил вице-президент ЕБРР.

Х.РАЙХЕНБАХ также сообщил, что международное сообщество настроено достаточно серьезно, чтобы собрать необходимые средства для успешной реализации всех чернобыльских проектов.

По результатам заседания комитета А.КЛЮЕВ поручил Министерству финансов, Министерству по вопросам чрезвычайных ситуаций, Министерству энергетики и угольной промышленности и Госагентству по управлению зоной отчуждения предоставить предложения по внесению изменений в государственный бюджет Украины на 2011 год относительно увеличения финансирования бюджетных программ для выполнения мероприятий по прекращению эксплуатации ЧАЭС и преобразованию объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему, а также по надлежащему финансированию физической защиты чернобыльских объектов.