«Нафтогаз» ищет компанию для аудита запасов углеводородов на своих месторождениях

НАК «Нафтогаз Украины» объявила тендер по отбору компании для проведения аудита запасов углеводородов на своих месторождениях.

Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, аудит будет профинансирован за собственные и бюджетные средства. Срок предоставления услуги - до 2012 года.

Заявки принимаются до 27 апреля, тогда же состоится и раскрытие конвертов с предложениями.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.