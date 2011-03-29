«Нафтогаз» ищет компанию для аудита запасов углеводородов на своих месторождениях
НАК «Нафтогаз Украины» объявила тендер по отбору компании для проведения аудита запасов углеводородов на своих месторождениях.
Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на официальном веб-портале «Государственные закупки».
Согласно сообщению, аудит будет профинансирован за собственные и бюджетные средства. Срок предоставления услуги - до 2012 года.
Заявки принимаются до 27 апреля, тогда же состоится и раскрытие конвертов с предложениями.
Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.
НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.