Фьючерсы на нефть на NYMEX выросли на фоне неопределенности относительно Ливии

Фьючерсы на нефть во вторник, 29 марта, выросли на фоне сомнений относительно возобновления нефтяного экспорта из Ливии, а также роста фондового рынка, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки апрельских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 81 цент, или на 0,8%, до 104,79 доллара за баррель.

По итогам торгов на ICE цены на нефть марки Brent выросли на 46 центов, или на 0,4%, до 115,26 доллара за баррель.

Цены на сырую нефть росли на фоне сомнений относительно того, как быстро вернется на рынок ливийская нефть. Ливийские повстанцы заявили, что страна может начать экспортировать нефть в течение недели.

Однако сохраняются сомнения относительно столь быстрого возвращения ливийской нефти на рынок, особенно на фоне нестабильности в других частях региона. Практически весь экспорт из Ливии в размере 1,3 млн. баррелей в день прекратился в связи с происходящим в этой стране конфликтом и западными санкциями против нее.

Цены на сырую нефть резко выросли с начала ливийского конфликта в середине февраля, и достигли максимума 106,95 доллара за баррель в начале марта. Сама перспектива возвращения ливийской нефти на рынок ранее во вторник помогла столкнуть цены вниз.

Однако некоторые наблюдатели за рынком говорят, что цены достигли своего пика и теперь будут снижаться, особенно если возобновится экспорт из Ливии.

Кроме того, цены на нефть во вторник получили поддержку со стороны сильного роста американских акций, который способствовал надеждам на усиление спроса на нефть в США.

В среду Министерство энергетики представит свои еженедельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США.

Апрельские фьючерсы на бензин RBOB по итогам торгов выросли на 1,84 цента, или 0,6%, до 3,0458 доллара за галлон. Котировки апрельских фьючерсов на топочный мазут по итогам торгов выросли на 1,66 цента, или 0,6%, до 3,0415 доллара за галлон.