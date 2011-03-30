«Фукусиму-1» накроют куполами из специальной ткани

Поврежденные реакторы аварийной АЭС «Фукусима-1» планируется накрыть куполами из специальной ткани, что должно предотвратить разлетание радиоактивных частиц, сообщил японской газете «Асахи» представитель компании-оператора станции Tokyo Electric Power (TEPCO).

Помимо этого сегодня утром представитель национального Агентства по атомной и промышленной безопасности сообщил, что содержание радиоактивного йода в морской воде вблизи АЭС «Фукусима-1» превысило установленную местным законодательством предельную норму в 3355 раз, передает ИТАР-ТАСС.

При этом он сослался на сделанные 29 марта замеры у выходных фильтров на южной стороне станции, через которые морская вода в нормальном режиме поступает в турбинные залы реакторов для охлаждения их закрытых циркуляционных систем. По данным агентства, 26 марта содержание изотопов йода в морской воде у фильтров станции превышало обычный уровень в 1850 раз, но затем существенно снизилось и 28 марта превышение составляло 28 раз. Отмечаемая сейчас тенденция к росту концентрации радиоактивного йода в морской воде вблизи АЭС, по оценке экспертов, вероятно, связана с продолжающейся утечкой радиоактивной воды из реакторов. Несмотря на предпринимаемые усилия специалистов, в нижней части турбинных залов и в тоннеле рядом со зданием второго энергоблока по-прежнему отмечается значительное количество скопившейся воды, уровень радиации на поверхности которой превышает 1000 миллизивертов в час. Такая радиации пока не позволяет продолжить активные работы по откачке этой воды и охлаждению перегретых систем реакторов.

Специалисты намерены накрыть тканью энергоблоки №1, №3 и №4, здания которых были серьезно повреждены в первые дни катастрофы, когда внутри периодически взрывался водород. Предварительно строения проблемных реакторов планируется обработать особой краской, которая также ограничит утечку радиоактивных веществ в атмосферу.

Эта операция будет проведена и на реакторе №2, здание которого пострадало в меньшей степени.

Кроме того, официальные представители TEPCO опровергли информацию о том, что ее президент 66-летний Масатака СИМИДЗУ сложил с себя полномочия – накануне даже обсуждались слухи, что М.СИМИДЗУ покончил с собой.

Как отмечает Газета.ру, Управление полиции в Японии объявило о том, что число жертв землетрясения в Японии на сегодняшний день достигло 11232 человек.

Число пропавших без вести – 16361 человек.

Справка УНИАН. Разрушительное землетрясение 11 марта привело к авариям на японской АЭС "Фукусима-1". Эпицентр землетрясения магнитудой 9 баллов находился в 130 километрах от побережья острова Хонсю. Подземные толчки вызвали беспрецедентные разрушения и стали причиной цунами, высота волн которого достигала 10 метров.