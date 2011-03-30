Премьер: трейдеры не выполняют договоренности об установлении цен на нефтепродукты

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отмечает, что некоторые трейдеры не выполняют договоренности с правительством об установлении цен на нефтепродукты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

«Некоторые трейдеры не хотят идти нам на встречу. Участники рынка в преимущественном большинстве вышли за границы коридора, который был рекомендован экспертно-аналитической группой при Минэнергоугля", - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что трейдеры причиной выхода за рамки коридора называют то, что договоренность была достигнута в отношении отечественного, а не импортного бензина. Кроме того, отметил Н.АЗАРОВ, трейдеры заявляют о невозможности купить отечественный бензин, что, по мнению премьер-министра, не соответствует действительности. «Это откровенное вранье», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что на прошлой неделе госкомпания «Укргазвыдобування» провела аукцион по продаже светлых нефтепродуктов по средней цене, которая была существенно ниже установленной ценовым коридором, однако ни одна компания, продающая импортный бензин в Украине, не приняла в нем участие. «Понято почему. Безусловно, выгоднее завозить импортное топливо и получать сверхприбыль за счет необоснованного повышения цен», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что в Украине наблюдается тенденция увеличения объемов импортных нефтепродуктов, несмотря на то, что в феврале отечественные заводы увеличили производство бензина на 20%.

Н.АЗАРОВ сообщил, что сегодня правительство планирует одобрить меморандум с отечественными производителями нефтепродуктов для защиты государственных интересов и потребителей топлива на внутреннем рынке. Также в меморандуме будут изложены методы экономического характера для стабилизации ситуации на рынке нефтепродуктов.