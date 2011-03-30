НКРЭ увеличила стоимость газа на 12%

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) с 1 апреля увеличила предельный уровень цены на природный газ для промышленных и приравненных к ним потребителей, а также для бюджетных организаций на 11,88%, или на 271,2 грн. - до 2,553,2 тыс. грн. за тыс. куб. м (без учета НДС, сбора в виде целевой надбавки, тарифа на транспортировку и поставку).

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на сегодняшнем внеочередном заседании НКРЭ.

При пересмотре цен регулятор исходил из прогнозной стоимости импортного газа для Украины во втором квартале на уровне 269 долл. за тыс. кубометров. Также при пересмотре цен учитывалось колебание курса гривни к доллару.

В последний раз предельный уровень цен для этих категорий потребителей пересматривался регулятором в декабре 2010 год, в результате чего с 1 января т.г. предельная цена на газ для них была повышена на 4,3%, или на 94,8 грн. - до 2,282 тыс. грн. за тыс. куб. м .

Промышленным потребителям и бюджетным организациям поставляется импортируемый природный газ.

Ранее глава НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН заявлял, что цена импортируемого газа для Украины во втором квартале составит 280 долл. за тыс. куб. м.