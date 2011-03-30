Коломойский выступает за создание ВИНК на базе «Укрнафты» и «Укртатнафты»

Бизнесмен Игорь КОЛОМОЙСКИЙ выступает за создание вертикально интегрированной нефтяной компании (ВИНК) на базе «Укрнафты» и «Укртатнафты».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Кабинете министров Украины.

При этом он подчеркнул, что на данном этапе переговоры о создании такой компании не ведутся.

Отвечая на вопрос, на какой стадии находятся переговоры, И.КОЛОМОЙСКИЙ сказал: «Ни на какой». При этом он не уточнил, какая доля участия в этой компании его бы устроила. «Это коммерческая тайна», - сказал И.КОЛОМОЙСКИЙ.

При этом он отметил, что объединение «Укрнафты» и «Укртатнафты» не возможно без ликвидации этих акционерных обществ и создания нового.

«Надо ликвидировать оба акционерных общества и создать новое», - сказал И.КОЛОМОЙСКИЙ.

Справка УНИАН. ОАО «Укрнафта» – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 75% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране.

50% + 1 акция «Укрнафты» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 42% акций контролирует группа «Приват».

ПАО «Укртатнафта» создано в 1994 году в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.

Основными акционерами «Укртатнафты» являются НАК «Нафтогаз Украины» и ООО «Корсан».