Коломойский считает, что сейчас нет смысла вводить пошлину на импорт нефтепродуктов

Бизнесмен Игорь КОЛОМОЙСКИЙ считает, что на данном этапе в Украине нецелесообразно вводить пошлины на импорт нефти и нефтепродуктов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Кабинете Министров Украины.

«Я думаю, когда растет цена на нефтепродукты и на нефть, нет смысла вводить пошлины. Их вводят на падающем рынке или на стабильном», – сказал И.КОЛОМОЙСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 24 января 2011 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о начале специального расследования в отношении увеличения объемов импорта нефтепродуктов в Украину, результатом которого может стать введение пошлин на топливо.

Изначально за введение пошлин выступали Минэнергоугля и нефтепереработчики, считающие дискриминационными условия конкуренции с НПЗ из стран Таможенного союза, в частности, Беларуси. Между тем, направленное нефтепереработчиками обращение к правительству содержит требование ввести пошлины на поставки со всех направлений и на весь спектр выпускаемых нефтепродуктов, независимо от доли их импорта в балансе украинского рынка.

18 марта т.г. премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на встрече с представителями британского бизнеса заявил, что считает несвоевременным введение пошлин на импорт нефтепродуктов.