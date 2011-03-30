Erste Group считает очень привлекательными инвестиции в добычу сланцевого газа

Аналитики Erste Group считают инвестиции в добычу сланцевого газа одними из самых привлекательных в энергетическом секторе.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре Erste Group, переданном агентству УНИАН.

В сообщении отмечается, что пиковые добычи нефти приведут к увеличению использования сланцевого газа при расширении его добычи в Польше и Украине.

«Вскоре мы достигнем максимального показателя добычи традиционного газа. Нет сомнений, что дискуссия относительно пиковой добычи нефти является не просто паническим настроением», - отмечает аналитик Erste Group Рональд ШТЁФЕРЛЕ.

По информации аналитиков, примерно 64 страны уже достигли своего экологически рационального показателя добычи нефти.

С точки зрения аналитиков Erste Group, природный газ, особенно сланцевый газ, имеет наибольшие перспективы развития в будущем. Поскольку это топливо более чистое, чем уголь или нефть, а также является более экологичным с точки зрения выбросов СО2, оно может легко заменить нефть.

«Объемы резервов добычи сланцевого газа в Европе будут очень важными», - прогнозирует Р.ШТЁФЕРЛЕ.

В течение следующих лет ожидается быстрое развитие деятельности в поисках месторождений и добычи природного газа, особенно в Польше и Украине. Китай также планирует более чем в два раза увеличить добычу газа в следующем десятилетии. Сегодня 80% потребностей в энергии покрывает уголь, в то время как газ - только 1%.

Ожидается, что использование нетрадиционного газа станет более важным, и в 2020 году он покроет 30% потребностей в газе в Китае.

Поэтому аналитики Erste Group считают газ – прежде всего сланцевый – одним из самых привлекательных объектов инвестирования в энергетическом секторе.