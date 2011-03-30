«Атомпрофсоюз» требует пересмотреть объемы финансирования чернобыльских программ

Профсоюз работников атомной энергетики и промышленности Украины («Атомпрофсоюз») требует от Кабинета Министров Украины пересмотреть объемы бюджетного финансирования чернобыльских программ на текущий год.

Об этом заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель «Атомпрофсоюза» Валерий МАТОВ и председатель профкома ГСП «Чернобыльская АЭС» Евгений КОЗЛОВ.

По словам В.МАТОВА, начиная с 2007 года, наблюдается хроническое недофинансирование проведения работ по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и снятию с эксплуатации атомной станции. На текущий год в госбюджете предусмотрено всего 60% от необходимого объема финансирования для проведения первоочередных работ на чернобыльских объектах. В частности, при минимальной потребности на 2011 год в 825 млн. грн. реально в бюджете предусмотрено только 490 млн. грн. При этом, по оценкам «Атомпрофсоюза», только на финансирование вопросов, связанных с социальной защитой персонала зоны отчуждения, в этом году требуется выделить не менее 200 млн. грн.

По мнению В.МАТОВА, такая политика дает основания говорить о том, что у правительства сегодня нет четкого понимания проблем, связанных с функционированием зоны отчуждения. В этой связи он напомнил, что в прошлом году прекратила свое действие государственная целевая программа, связанная с реализацией чернобыльских программ, при этом к разработке нового аналогичного документа на период до 2016 года правительство только приступает.

В свою очередь, председатель профкома ГСП «Чернобыльская АЭС» Е.КОЗЛОВ отметил, что сокращение государственного финансирования чернобыльских программ ставит под сомнение эффективность мероприятий, связанных с переводом АЭС в экологически безопасный объект, как это задекларировано в соответствующем законе. В частности, это делает практически невозможным нормальное функционирование предприятий зоны отчуждения в части минимальных потребностей по закупке товаров, работ и услуг, необходимых для обеспечения их жизнедеятельности.

Как отметил Е.КОЗЛОВ, на закупку средств индивидуальной защиты персонала, работающего на площадке станции, ежегодно выделяется только 10% от потребности, что вынуждает предприятия одалживать спецодежду у концерна Novarka, выполняющего работы по строительству нового конфаймента над объектом «Укрытие».

Е.КОЗЛОВ также отметил, что дефицит средств приводит к текучести кадров на предприятиях зоны отчуждения, при этом уровень образования вновь рекрутируемых кадров намного ниже, чем у увольняющихся специалистов.

«Атомпрофсоюз» требует от Кабинета Министров принятия неотложных и конкретных мер по реальному финансированию программ Чернобыльской зоны и адекватной социальной защите работников», – резюмировал В.МАТОВ.