Алекперов считает маловероятным запуск Одесского НПЗ

Президент ОАО «Лукойл» Вагит АЛЕКПЕРОВ считает маловероятным запуск Одесского нефтеперерабатывающего завода при существующей схеме поставок сырья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Кабинете Министров.

При этом В.АЛЕКПЕРОВ отметил, что вопрос возобновления работы Одесского НПЗ находится на стадии обсуждения.

«В настоящее время продолжаются переговоры… Но пока там (в нефтепроводе – УНИАН) есть нефть «азерилайт», все очень сложно», – сказал В.АЛЕКПЕРОВ.

Справка УНИАН. Одесский НПЗ способен ежегодно перерабатывать 2,8 млн. тонн нефти. С 2000 года завод принадлежит российской нефтяной компании «ЛУКОЙЛ». Компании "ЛУКОЙЛ" принадлежат 6 нефтеперерабатывающих заводов в России и за рубежом: в Украине, Болгарии и Румынии. Их совокупная мощность составляет 14 млн. тонн нефти в год.