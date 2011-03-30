Меморандум между Кабмином и НПЗ не решит проблему высоких цен – эксперт

Подписание меморандума между Кабинетом министров и владельцами украинских НПЗ является формальностью и поэтому не будет иметь никаких результатов для нефтеперерабатывающей отрасли и для потребителей нефтепродуктов.

Такое мнение УНИАН высказал директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей КУЮН.

«За последние 10 лет было подписано несколько подобных меморандумов, и очередное подписание является лучшей иллюстрацией их неэффективности, ведь ситуация в нефтепереработке действительно тяжелая. Примерно в равной степени виноваты в этом владельцы НПЗ, не осуществившие надлежащих инвестиций в развитие, и государство, которое не только не создало условий для инвестирования, но и открыло рынок для «ливел», контрабанды и фальсификата», – сказал он.

По словам эксперта, заведомо невыполнимыми являются обязательства Дрогобычского, Надворнянского и Шебелинского заводов обеспечить качество выпускаемого топлива до современных стандартов к концу 2012 г.

При этом С. КУЮН добавил, что, как показывает опыт модернизации НПЗ в странах СНГ и Европы, только для утверждения подобных проектов необходимо минимум два года, столько же – для производства и монтажа оборудования.

По его словам, рентабельная работа Одесского НПЗ нереальна без возобновления трубопроводных маршрутов поставок нефти. Этого меморандумом не предусмотрено.

Сегодняшние собственники Кременчугского НПЗ (ПАО «Укртатнафта») не имеют достаточной собственной нефтедобычи и не могут гарантировать высокую и стабильную загрузку предприятия.

Также, по мнению эксперта, крайне маловероятным будет повышение до заявленных в меморандуме объемов Лисичанским НПЗ. Для этого предприятию необходимо осуществить комплекс мер по увеличению глубины переработки с целью снижения выпуска мазута. Данная программа может потребовать до 5 лет.

«Развитие собственной нефтепереработки, безусловно, является важной задачей, однако это длительный и системный процесс, тогда как проблема высоких топливных цен требует решения уже сегодня. А помпезное подписание меморандума больше напоминает припарку из известной пословицы и уход от реальных вызовов», – добавил С.КУЮН.

Как сообщал УНИАН, сегодня Кабинет министров Украины и отечественные производители нефтепродуктов подписали меморандум о партнерстве, предусматривающий увеличение переработки нефти на отечественных предприятиях.

В частности, от Кабинета министров меморандум подписал министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО. Со стороны производителей нефтепродуктов меморандум подписали глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН, президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит АЛЕКПЕРОВ, исполнительный директор ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» Герман ХАН, акционер ОАО «Нефтехимик Прикарпатья» Игорь КОЛОМОЙСКИЙ, глава правления ОАО «Укртатнафта» Павел ОВЧАРЕНКО.