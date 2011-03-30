За выполнение меморандума заплатит потребитель – Ассоциация нефтетрейдеров

Выполнение меморандума о партнерстве между Кабинетом министров Украины и отечественными производителями нефтепродуктов возможно лишь при условии введения пошлин на импорт нефтепродуктов либо отмены НДС на импорт нефти.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины» со ссылкой на ее президента Леонида КОСЯНЧУКА.

«Украинские НПЗ сегодня убыточны, как и многие заводы Европы и СНГ. Но даже в этой ситуации нигде государство или потребитель не спонсируют нефтяные компании, которые сегодня получают сверхприбыли на рекордных ценах на нефть», – считает Л.КОСЯНЧУК.

Он напомнил, что введение пошлин на импорт нефтепродуктов приведет к росту цен на топливо, которое составит около 1,3 грн. на литре бензина и 0,8 грн. на литре дизельного топлива. Кроме того, рынок почувствует дефицит высококачественного топлива.

Что же касается идеи Минэнергоугля по отмене НДС на импорт нефти, то в данном случае потери государственного бюджета с учетом задекларированного в меморандуме объема поставки импортной нефти и расчетной стоимости 100 долл./барр. только в 2011 г. могут составить более 15 млрд. грн.

«Крупные бизнесмены, владеющие добычей нефти и НПЗ, при полной поддержке со стороны чиновников Минэнергоугля, в очередной раз хотят переложить свои проблемы и затраты на простых людей и государство. Средства, которые должны идти на пенсии наших родителей, зарплаты учителей наших детей и ремонт дорог, по которым мы ездим, пойдут на дотацию бизнеса нефтяных олигархов», – отметил Л.КОСЯНЧУК.

Как сообщал УНИАН, сегодня Кабинет министров и собственники украинских НПЗ подписали меморандум о взаимном партнерстве.

Согласно меморандуму, Дрогобычский НПЗ (ОАО «НПК «Галичина», Львовская обл.), Надворнянский НПЗ (ОАО «Нефтехимик Прикарпатья», Ивано-Франковская обл.), и Шебелинский ГПЗ (Харьковская обл.) обязуются выйти на выпуск нефтепродуктов согласно ДСТУ 4839:2007 и ДСТУ 4840:2007 в соответствии со своими программами модернизации, но не позднее 31 декабря 2012 г. При невыполнении НПЗ обязательств по реконструкции или несоблюдении сроков ее проведения новые стандарты введут раньше.